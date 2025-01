Watykan zaostrza przepisy. Wysokie grzywny i więzienie za ich złamanie

Watykan zwiększa grzywny i kary więzienia za naruszanie przepisów

Dokument podpisany przez kardynała Fernando Vérgueza Alzagę, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego, za złamanie watykańskich przepisów przewiduje grzywnę w wysokości od 10 tys. do 25 tys. euro (około 42,6 tys. zł do 106,5 tys. zł) i kary więzienia w wysokości od roku do czterech lat.