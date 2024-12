Papież Franciszek z apelem do wiernych. "Dzieci tego potrzebują"

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych w południe na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański papież Franciszek powiedział: - Dzisiaj kieruję specjalne pozdrowienie do obecnych tu rodzin .

Watykan. Papież Franciszek zwrócił się do rodzin. Wspomniał o konieczności słuchania

Następnie papież podkreślił, że kieruje myśl do wielu rodzin w Korei Południowej, które są pogrążone w żałobie po katastrofie lotniczej, do której doszło w niedzielę. - Przyłączam się do modlitwy za ocalałych i za zmarłych - mówił.