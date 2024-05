Państwa Unii Europejskiej wystosowały apel do Komisji Europejskiej ws. nielegalnej migracji. Chcą, by osoby nielegalnie przekraczające granice były wysyłane poza Unię Europejską. Pismo w tej sprawie podpisała również Polska. Proponowane rozwiązanie jest podobne do tego, które będzie funkcjonować w Wielkiej Brytanii. Nielegalni migranci będą stamtąd odsyłani do Rwandy.