W skrócie Donald Trump zapowiedział, że 25 września przyjmie w Białym Domu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, z którym planuje rozmowy handlowe i wojskowe.

Relacje Trumpa i Erdogana miały w przeszłości wzloty i upadki, między innymi w związku z zakupem przez Turcję rosyjskiego systemu S-400 oraz wykluczeniem Turcji z programu F-35.

Karol Nawrocki także odwiedzi USA i prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem podczas sesji ONZ, a premier Izraela również został zaproszony do Białego Domu.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że 25 września podejmie w Białym Domu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

"Pracujemy z prezydentem nad wieloma umowami handlowymi i wojskowymi, w tym nad zakupem na dużą skalę samolotów Boeing, dużą umową dotyczącą samolotów F-16 i kontynuacją rozmów w sprawie samolotu F-35. Spodziewamy się, że zakończą się one pozytywnie" - napisał amerykański prezydent na swoim portalu Truth Social.

USA. Recep Tayyip Erdogan odwiedzi Biały Dom. W tle burzliwa relacja z Donaldem Trumpem

Erdogan ostatni raz odwiedził Biały Dom w 2019 r., w czasie pierwszej kadencji Trumpa. W relacji przywódców bywały burzliwe okresy - zauważa agencja Reutera.

Choć w czasie prezydentury Trumpa w latach 2017-2021 polityków łączyły bliskie więzi osobiste, był to również okres napiętych stosunków z powodu sporów o powiązania Waszyngtonu z kurdyjskimi bojownikami w Syrii oraz o powiązania Ankary z Moskwą.

Administracji Trumpa nie spodobała się decyzja Turcji z 2019 roku o kupnie rosyjskiego systemu obrony przeciwrakietowej S-400. W odpowiedzi Waszyngton anulował planowaną sprzedaż myśliwców F-35 Ankarze i wykluczył ją ze wspólnego programu produkcji tych samolotów. Turcja ostatecznie zgodziła się na zakup samolotów F-16.

"Prezydent Erdogan i ja zawsze mieliśmy bardzo dobre relacje. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć 25-go!" - stwierdził natomiast Trump w piątek.

Karol Nawrocki leci do USA. Możliwe spotkanie z Trumpem

W niedzielę wizytę w USA rozpocznie z kolei prezydent Karol Nawrocki wraz małżonką Martą Nawrocką. We wtorek w Nowym Jorku prezydent weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował w czwartek, że na marginesie sesji ONZ Nawrocki prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem.

We wtorek o zaproszeniu od prezydenta USA do Białego Domu informował premier Izraela Binjamin Netanjahu. Spotkanie ma obyć się 29 września. Będzie to czwarta wizyta szefa izraelskiego rządu w Waszyngtonie.

