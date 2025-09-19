Trump zapowiada spotkanie w Białym Domu. "Nie mogę się doczekać"
Donald Trump zapowiedział, że 25 września przyjmie w Białym Domu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Przywódca ostatni raz odwiedził Waszyngton w 2019 roku. "Zawsze mieliśmy bardzo dobre relacje. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć" - napisał amerykański prezydent.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że 25 września podejmie w Białym Domu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.
"Pracujemy z prezydentem nad wieloma umowami handlowymi i wojskowymi, w tym nad zakupem na dużą skalę samolotów Boeing, dużą umową dotyczącą samolotów F-16 i kontynuacją rozmów w sprawie samolotu F-35. Spodziewamy się, że zakończą się one pozytywnie" - napisał amerykański prezydent na swoim portalu Truth Social.
USA. Recep Tayyip Erdogan odwiedzi Biały Dom. W tle burzliwa relacja z Donaldem Trumpem
Erdogan ostatni raz odwiedził Biały Dom w 2019 r., w czasie pierwszej kadencji Trumpa. W relacji przywódców bywały burzliwe okresy - zauważa agencja Reutera.
Choć w czasie prezydentury Trumpa w latach 2017-2021 polityków łączyły bliskie więzi osobiste, był to również okres napiętych stosunków z powodu sporów o powiązania Waszyngtonu z kurdyjskimi bojownikami w Syrii oraz o powiązania Ankary z Moskwą.
Administracji Trumpa nie spodobała się decyzja Turcji z 2019 roku o kupnie rosyjskiego systemu obrony przeciwrakietowej S-400. W odpowiedzi Waszyngton anulował planowaną sprzedaż myśliwców F-35 Ankarze i wykluczył ją ze wspólnego programu produkcji tych samolotów. Turcja ostatecznie zgodziła się na zakup samolotów F-16.
"Prezydent Erdogan i ja zawsze mieliśmy bardzo dobre relacje. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć 25-go!" - stwierdził natomiast Trump w piątek.
Karol Nawrocki leci do USA. Możliwe spotkanie z Trumpem
W niedzielę wizytę w USA rozpocznie z kolei prezydent Karol Nawrocki wraz małżonką Martą Nawrocką. We wtorek w Nowym Jorku prezydent weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował w czwartek, że na marginesie sesji ONZ Nawrocki prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem.
We wtorek o zaproszeniu od prezydenta USA do Białego Domu informował premier Izraela Binjamin Netanjahu. Spotkanie ma obyć się 29 września. Będzie to czwarta wizyta szefa izraelskiego rządu w Waszyngtonie.
Źródło: Reuters