Prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem stwierdził, że spodziewał się szybkiego rozwiązania wojny w Ukrainie dzięki swoim relacjom z Władimirem Putinem.

- Myślałem, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do rozwiązania, ze względu na moje relacje z Władimirem Putinem, ale Putin naprawdę mnie zawiódł - oświadczył.

Prezydent USA został również zapytany, czy spotkanie z Putinem na Alasce było błędem. - Nie - odparł Trump.

Trump o Putinie: Naprawdę mnie zawiódł

- Jestem zaszczycony, że mogę powiedzieć, że rozwiązaliśmy siedem wojen, siedem wojen, wojen nierozwiązywalnych, wojen, których nie dało się wynegocjować ani zakończyć. My rozwiązaliśmy, Stany Zjednoczone rozwiązały siedem z nich - podkreślał Trump.

- Wydawało mi się, że najłatwiejsza będzie wojna w Ukrainie ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem, ale on mnie zawiódł. Naprawdę mnie zawiódł - przyznał Trump. - Zobaczymy, jak to się skończy - dodał, wyrażając jednak przekonanie, że uda mu się doprowadzić do końca konfliktu.

Wspominając o pieniądzach wydanych na wsparcie Ukrainy przez poprzednią administrację USA, Trump stwierdził, że "sytuacja wymknęła się spod kontroli" i jest to bardzo smutne.

Starmer: Zwiększyć presję na Putina

Keir Starmer przekazał z kolei, że jednym z tematów rozmowy z Trumpem było wsparcie dla Kijowa. - Omówiliśmy dziś, w jaki sposób możemy wzmacniać nasze zdolności obronne, aby dalej wspierać Ukrainę i w zdecydowany sposób zwiększyć presję na Putina, by skłonić go do zawarcia trwałego porozumienia pokojowego - powiedział.

Trump odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając, że nie zgadza się z brytyjskim stanowiskiem w sprawie uznania państwowości Palestyny. - Musimy pamiętać o 7 października - zaznaczył, domagając się natychmiastowego uwolnienia zakładników wojennych. - Myślę, że wszystko będzie dobrze - dodał.

Prezydent USA poradził też Starmerowi, by wykorzystał wojsko do walki z problemem napływu nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania i USA zawarły także umowę "Tech Prosperity Deal", mającą na celu zacieśnienie współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych i energii jądrowej w sektorze cywilnym. Czołowe amerykańskie firmy, na czele z Microsoftem, zadeklarowały inwestycje w Wielkiej Brytanii o wartości 31 miliardów funtów (42 miliardy dolarów).

Źródło: Reuters

Prośba o zestrzeliwanie dronów nad Ukrainą. Szef MSZ w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Uważam, że warto to rozważyć Polsat News Polsat News