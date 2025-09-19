W skrócie Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego po miesiącu urzędowania.

Najlepiej nowego prezydenta postrzegają młodzi, a najbardziej krytyczni są seniorzy.

Wyborcy PiS i Konfederacji udzielają Nawrockiemu największego poparcia.

Minął nieco ponad miesiąc od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W najnowszym sondażu United Surveys przygotowanym dla Wirtualnej Polski ankietowani odpowiedzieli, jak postrzegają nową głowę państwa.

Większość badanych - 57,5 proc. - pozytywnie oceniło działania Karola Nawrockiego. 25 proc. wybrało opcję "zdecydowanie pozytywnie", a 32,5 proc. - "raczej pozytywnie".

Krytycznie urzędowanie Nawrockiego ocenia 32,9 proc. ankietowanych. 20,3 proc. wybrało odpowiedź "raczej negatywnie", a 12,6 proc. "zdecydowanie negatywnie". Pozostałe 9,6 proc. osób nie miało zdania w tym temacie.

Z dokładnej analizy sondażu wynika, że Karola Nawrockiego jako prezydenta lepiej oceniają mężczyźni (69 proc.) niż kobiety (44 proc.).

Karol Nawrocki w roli prezydenta. Ta grupa docenia go najbardziej

Biorąc pod uwagę wykształcenie i miejsce zamieszkania korespondentów, największe poparcie Nawrocki uzyskał wśród osób ze średnim wykształceniem - 68 proc. oraz zamieszkałych w miastach do 50 tys. ludności (60 proc.).

W podziale na grupy wiekowe nowego prezydenta najlepiej oceniają osoby w wieku 18-29 lat - 73 proc. pozytywnie i 27 proc. negatywnie. Na przeciwległym biegunie znalazła się grupa osób starszych w wieku 70 lat i więcej. 42 proc. z nich ocenia Karola Nawrockiego pozytywnie, a 52 proc. negatywnie.

Co ciekawe, to właśnie ta ostatnia grupa stanowiła trzon poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych z 2023 roku. Partia Jarosława Kaczyńskiego popierała Nawrockiego w niedawnej elekcji prezydenckiej. W drugiej turze poparcie dla kandydatów wśród seniorów rozłożyło się mniej więcej po równo.

Badanie wykazało także, że 92 proc. osób, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na PiS, pozytywnie oceniają Nawrockiego w roli prezydenta. Identycznie wygląda sytuacja wśród wyborców Konfederacji. Pozytywnie ocenia go również 73 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 19 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 4 proc. wyborców Nowej Lewicy.

Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób.

