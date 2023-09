Minister Rau odniósł się do afery wizowej oraz odtajnionego przez MON dokumentu o planach obronnych podczas briefingu prasowego po przylocie do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął pięciodniową wizytę z okazji 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Afera wizowa. Zbigniew Rau: Oczywiście, że nic się nie stało

- Nie ma żadnej afery . Jak spojrzeliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w roku 2022 r., wydawaliśmy tyle wiz schengenowskich, które odpowiadają proporcji: na 1000 mieszkańców Polski wydaliśmy niecałe dwie wizy. W tym samym czasie, nasi partnerzy francuscy na 1000 mieszkańców wydawali 20 wiz, a Niemcy - 10 wiz - mówił szef polskiej dyplomacji.

Jak dodał, zgodnie z oświadczeniem prokuratury służby zainteresowały się nieprawidłowościami dotyczącymi wydania ok. 200 dokumentów. Porównał to do skali 2 mln wiz, które Polska wydała w ciągu ostatnich 30 miesięcy, z czego ponad 1,5 mln przyznano Ukraińcom i Białorusinom.

- Jeśli to jest afera stulecia, to ja wolę mówić o kaskadzie fake newsów - oznajmił. Na pytanie, czy nic się nie stało, odpowiedział: - Oczywiście, że nic się nie stało.

MON odtajniło dokument. Szef MSZ reaguje

- A zatem Stany Zjednoczone przyjęły wtedy samodzielną decyzję, że należy odejść od tego, co nazywało się "deterrence by punishment" do "deterrence by denial" - powiedział Rau. Jak dodał, potwierdziły to później na poziomie politycznym szczyt NATO w Madrycie, zaś "szczyt w Wilnie spowodował, że plany wojskowe, do tego rozwiązania w sposób stanowczy i ostateczny zostały dostosowane".