Orędzie marszałka Senatu: Afera wizowa rujnuje reputację Polski

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odniósł się w piątek w telewizyjnym orędziu do sprawy tzw. afery wizowej.

Jak przekazała w czwartek Prokuratura Krajowa, 7 marca 2023 r. na podstawie materiałów przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęto śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wnioskach wizowych. Dotyczy ono płatnej protekcji przy przyspieszaniu procedur wizowych w stosunku do kilkuset wiz, składanych wniosków wizowych na przestrzeni półtora roku. W sprawie podejrzanych jest siedem osób, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane.

W nocy z czwartku na piątek do szpitala trafił były wiceminister w MSZ Piotr Wawrzyk, podejrzany o udział w sprawie. Jego stan zdrowia oceniono jako zagrażający życiu. Z ustaleń Polsat News wynika, że z obrażeniami trafił do Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.



Poniżej treść orędzia Tomasza Grodzkiego:

Szanowni Państwo, z niedowierzaniem spoglądamy na kolejne informacje wychodzące na jaw w związku z aferą wizową rządu PiS. Polskie wizy, dokumenty uprawniające do wjazdu na teren naszego kraju, były sprzedawane na straganach w krajach Azji i Afryki. Dzięki temu setki tysięcy migrantów napłynęły do naszej ojczyzny.

Na tym procederze nie tylko prawdopodobnie zarobili, ale według doniesień mediów, zorganizowali go najwyżsi polscy urzędnicy.

Zwracam się dziś do państwa, jako marszałek Senatu RP, w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich. Aby musiała być wyemitowana również w telewizji publicznej, którą duża część z państwa ogląda.

Najwyżsi urzędnicy państwowi zorganizowali na szeroką skalę transfer ludzi do Polski. Jak donoszą media, ponad 250 tysięcy wiz pracowniczych zostało wydanych obywatelom państw afrykańskich i azjatyckich, również muzułmańskich, w ciągu ostatnich 30 miesięcy.

Wiz, za które trzeba było zapłacić łapówki odpowiednim osobom. W ten sposób setki tysięcy osób znalazły się na terenie naszego kraju z uprawnieniami do pracy. Internet obiegają zdjęcia kolejek przed polskimi konsulatami w krajach Afryki i Azji, i filmy, na których jedni imigranci radzą drugim, jak najprościej zdobyć polską wizę.

Transfer ludzi odbywał się praktycznie bez żadnej kontroli, co mogło spowodować wjazd na teren Unii Europejskiej setek osób uznanych za terrorystów, zagrażających naszemu bezpieczeństwu. To największa afera, z jaką mierzyliśmy się w XXI wieku. Korupcja na najwyższych szczeblach władzy. Sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia na nas wszystkich i to przez ludzi, którzy mają usta pełne frazesów o bezpieczeństwie.

Proszę tych z państwa, którzy nie słyszeli jeszcze o aferze wizowej: zajrzyjcie do różnych źródeł informacji. Porozmawiajcie z sąsiadami, ze swoimi dziećmi i wnukami. Ta prawda musi dotrzeć wszędzie.

W waszym imieniu zadaję pięć pytań do najwyższych przedstawicieli władzy PiS, zobowiązanych do dbania o nasze bezpieczeństwo. Do prezydenta Andrzeja Dudy, do premiera Mateusza Morawieckiego, do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Od kiedy wiedzieliście o tym procederze i jego skali? Kto z was, waszych współpracowników czy urzędników korzystał materialnie na tym przerzucie? Kto stał na czele tego gangu, a kto został przez władzę wyznaczony na kozła ofiarnego? Czy otrzymaliście sygnały od państw sojuszniczych z NATO, że wśród wpuszczanych przez was migrantów są też osoby podejrzewane o terroryzm? Kiedy odpowiecie na te pytania opinii publicznej na otwartej konferencji?

Ta sprawa rujnuje reputację naszego kraju jako odpowiedzialnego członka demokratycznej wspólnoty wolnego świata i naraża na szwank nasze bezpieczeństwo. Dlatego musi zostać dogłębnie wyjaśniona.

Czas nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiS-u, których liczba idzie w dziesiątki, a o których państwo w telewizji publicznej być może nie słyszeli



Głośno mówiliśmy o nich w Senacie RP podczas kończącej się X. kadencji.

Dzięki niezłomnej postawie pań i panów senatorów demokratycznej większości, broniących wytrwale Konstytucji, praworządności, praw kobiet, dzieci, osób chorych i z niepełnosprawnościami zapracowaliśmy na miano reduty demokracji, w której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem.

I teraz też tak będzie.

