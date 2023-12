Joe Biden, Andrzej Duda i Ursula von der Leyen - tym światowym politykom Ukraińcy ufają najbardziej. wynika z danych przedstawionych przez organizację New Europe Center. Gdy to samo badanie przeprowadzono przed rokiem skład podium prezentował się tak samo, choć prezydent Duda uplasował się wtedy przed Bidenem. Jego notowania były o prawie 10 pkt. procentowych wyższe. W ciągu roku zaufanie do polskiego lidera spadło jednak z 87 do 78 proc. W tym samym czasie poprawie uległa za to opinia Ukraińców na temat Joe Bidena, Ursuli von der Leyen, Olafa Scholza i Emmanuela Macrona.