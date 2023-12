PiS wciąż jest liderem rankingu partii politycznych z poparciem 31,5 proc. To jednak o 1 pkt proc. mniej niż w sondażu sprzed miesiąca i prawie 4 pkt. mniej niż w wyborach parlamentarnych - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Najnowszy sondaż. Tracą PiS i KO, wzrost jednej partii

Spadek odnotowała także Koalicja Obywatelska. W grudniu ma poparcie 27 proc. czyli niemal 3 punkty procentowe mniej, niż w wyborach (30,7 proc.) dwa miesiące temu. W listopadzie było to 29,2 proc. Rośnie natomiast poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Od listopada to wzrost z 7,6 proc. do 10,3 w grudniu, czyli o prawie 3 pkt. proc.