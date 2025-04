Kreml miota oskarżeniami. "Europa domaga się wojny"

Podczas gdy Stany Zjednoczone i Rosja mówią o pokoju, Europejczycy domagają się wojny - stwierdził w rozmowie z "The Point" rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaraz potem dodał. że Moskwa chce tylko "osiągnąć swoje cele" i zrobi to, czy to środkami pokojowymi, czy militarnymi.