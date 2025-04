W środę archidiecezja gnieźnieńska opublikowała treść przesłania, jak wskazano "z zachętą, by w tych dniach żałoby i pożegnania, pamiętać o Ojcu Świętym przede wszystkim w modlitwie".

Dodał, że "stało się to również dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Wojciecha, biskupa i męczennika, który oddał swoje życie za Chrystusa, oświecił ten naród światłem Ewangelii, świadcząc przemożnie również wobec przyszłych pokoleń uczniów Chrystusa, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan (por. Tertulian, Apologia 50, 13). Wspaniałomyślny Bóg, świadectwem licznych świętych mężczyzn i kobiet, uczynił tę ziemię owocną w wierze".

Gniezno. Papież Franciszek zwrócił się w liście do kard. Kazimierza Nycza

Papież nawiązał też do listu metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka. Jak zaznaczył Franciszek, "dowiedzieliśmy się, że wymieniona wyżej wielkiej wagi rocznica koronacji będzie uroczyście świętowana w Gnieźnie w dniach 26-27 kwietnia. Z tego powodu wspomniany arcybiskup pokornie poprosił, abyśmy wybrali kardynała, który będzie Nas reprezentował podczas Mszy świętej, a także umocni w wierze zebrany lud i duchowieństwo przez głoszenie Słowa Bożego. Rozważywszy uważnie tę prośbę, mocą tego Listu, chętnie mianujemy Ciebie, nasz Czcigodny Bracie, Naszym Nadzwyczajnym Wysłannikiem na wspomniane wydarzenie, w szczególny sposób po to, abyś dnia 27 kwietnia w Katedralnej Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przewodniczył w Naszym imieniu świętym obrzędom" - napisał papież zwracając się do kard. Kazimierza Nycza.