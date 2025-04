"Minister Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie z Sekretarzem Stanu USA Marco Rubio. Podczas rozmowy omówiono: stan negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie i scenariusze rozwoju sytuacji, możliwości presji na Rosję, sytuację na granicy z Białorusią" - przekazało MSZ w sieci.

Sikorski rozmawiał z Rubio. Głównym tematem Ukraina

Również sam Sikorski potwierdził tę informację podczas obrad Sejmu, na których odpowiadał na pytania posłów zadane w debacie nad informacją szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 r.

- Nie mogłem uczestniczyć w tej części obrad przez cały czas (...), w tym czasie przeprowadzałem dłuższą rozmowę z sekretarzem stanu USA Marco Rubio - powiedział.

Odniósł się do niej kilka razy, odpowiadając na pytania z sejmowej mównicy. Sikorski zdradził, że rozmowa dotyczyła "między innymi właśnie Białorusi i więźniów politycznych". - Gdyby to od nas zależało, a nie od Łukaszenki, Andrzej Poczobut już dawno byłby wolny - przekazał.

Dariusz Stefaniuk z PiS chciał dowiedzieć się od szefa MSZ, jaki jest plan Polski na zakończenie wojny w Ukrainie. - O tym dokładnie rozmawiałem przez chwilą z Rubio, nie o wszystkim mogę powiedzieć. Oczywiście to jest głównie sprawa między Ukrainą a Rosją, ale to dobrze, że Stany Zjednoczone konsultują się z Francją, Wielką Brytanią, Polską. I my oczywiście swój wkład w ten proces - w duchu realizmu przejścia do Rosji - mamy - zaznaczył Sikorski.

"Granica cierpliwości USA". Sikorski podał dwie opcje

Sikorski podczas rozmowy z dziennikarzami na sejmowym korytarzu przyznał, że storna amerykańska sygnalizuje "granicę cierpliwości" w rozmowach pokojowych.

- My mamy nadzieję, że to będzie oznaczało, że - jeśli Rosja nie poczyni konkretnych ustępstw na rzecz pokoju - to Stany Zjednoczone stworzą dodatkowe bodźce, które skłonią Władimira Putina do zmiany stanowiska - stwierdził.

- Ale nie można też wykluczyć, że USA umyją ręce, a nie znamy też dokładnej definicji, co by to miało znaczyć - ocenił.

Marszałek do posłów PiS: Robicie raban na cały Sejm

Jedno z pytań posłów do szefa MSZ dotyczyło etapu na jakim jest umowa między UE a Mercosur. - Trwa tłumaczenie tekstu na języki narodowe - powiedział Sikorski.

Wtedy do słowa próbował dojść Paweł Jabłoński z PiS.

- Panie pośle, panie wie, że traktaty muszą być przetłumaczone na języki narodowe. (...) Pan zna te procedury, a w każdym razie powinien pan znać. No mam nadzieję, że czegoś się pan w MSZ nauczył - powiedział Sikorski.

Parlamentarzyści PiS po raz kolejny próbowali odpowiedzieć szefowi dyplomacji, ale interweniowała prowadząca obrady marszałek Monika Wielichowska.

- Panowie posłowie, pan poseł Jabłoński, Kuźmiuk, Fogiel i pan poseł Przydacz - jest was tutaj czwórka z całego klubu, który liczy 190 osób, a robicie raban na cały Sejm. (...) Nie tylko sprawy zagraniczne brakuje dyplomacji, panom niestety tego brakuje - powiedziała.

Przyszły szef niemieckiej dyplomacji na Legii. Sikorski: Wie do czego zdolna jest "żyleta"

Sikorski został zapytany też, czy odbędą się w tym roku polski-niemieckie konsultacje rządowe?

Odparł, że "oczekujemy na zaprzysiężenie nowego rządu Niemiec i pierwszych wizyt".

- Spotkałem się już - tu, w Warszawie - z osobą, która ma szansę objąć tekę ministra spraw zagranicznych. Wspólnie uprawialiśmy dyplomację futbolową. Odwiedził stadion Legii. Mam nadzieję, że wyciągnął właściwe wnioski po obejrzeniu tego, do czego zdolna jest nasza "żyleta" i uzgodniliśmy pierwsze tematy, które mogą być przedmiotem decyzji naszego rządu i nowego rządu Niemiec - przekazał szef MSZ.

Sikorski wygłosił expose. Na sali obecni prezydent i premier

Sikorski wygłosił w środę w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 r. Wystąpienie trwało ponad godzinę, prócz posłów wysłuchali go także m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Szef MSZ powiedział, że wśród celów polskiej polityki zagranicznej jest wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i utrzymanie sojuszu z USA. Zaznaczył, że największym zagrożeniem byłby rozpad wspólnoty Zachodu, wskazując, że naszego kraju nie stać na osamotnienie.

