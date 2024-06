Ekspert wskazuje na czarny scenariusz. "Wybiją zęby polityce Macrona"

Francja. Bruno Le Maire grzmi przed wyjściem z UE

O poczuciu frustracji i złości najlepiej świadczy wypowiedź ministra finansów Bruno Le Maire’a , który zdążył już oświadczyć na łamach "Le Figaro", że "Francja schodzi na psy" i raczej niewiele pomóc może wezwanie Kyliana Mbappe , który zaapelował do rodaków, by poszli głosować. Gwiazdor przestrzega przed dojściem prawicy do władzy.

Le Maire to jedna z najważniejszych postaci w partii Macrona, i jeden z dwóch polityków, obok premiera Gabriela Attala, typowany na kandydata liberałów w wyborach prezydenckich w 2027 r. Minister przestrzegł w ostatnich dniach przed scenariuszem utraty władzy przez obóz prezydencki. Jego zdaniem dojście czy to prawicy, czy lewicy do władzy może finalnie doprowadzić do wyjścia Francji z UE.