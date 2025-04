Przyjrzyjmy się zatem liczbom. W pierwszym kwartale 2022 roku, kiedy doszło do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, wartość eksportu z UE do Turcji wynosiła ponad 21 mld euro, by pod koniec 2023 wzrosnąć do ponad 28 mld euro. Można przypuszczać, że pewna część zamawianych na Zachodzie towarów trafia do Rosji.