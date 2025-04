"Walka z pożarem w tej chwili koncentruje się ze względu na niedostępny teren na działaniach z powietrza. Sztab poinformował mnie, że nie ma w tej chwili zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców (obszar pożaru jest co najmniej 5 km od pierwszych zabudowań)" - czytamy.

Tomasz Siemoniak: Służby gotowe do ewakuacji ludzi

Minister podkreślił, że mimo to "służby są gotowe do ewakuacji ludzi jeśli zajdzie taka konieczność". Według Siemoniaka do dyspozycji sztabu są "wszystkie niezbędne zasoby".