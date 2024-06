We wtorek Ciotti, jeszcze przed oficjalnym poparciem Zjednoczenia Narodowego, spotkał się z Le Pen i Bardellą. Jak przekazał, jego poparcie ma zapewnić Republikanom wystarczającą liczbę miejsc, by wciąż tworzyć grupę parlamentarną. - Potrzebujemy sojuszu i to właśnie oferuję - zaznaczył. - Tego chce zdecydowana większość wyborców - dodał.

Reklama