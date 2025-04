Jak informuje IMGW, Polska znajduje pod wpływem obszaru obniżonego ciśnienia; w ciągu dnia nad zachodnią część kraju nasunie się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym.

Oznacza to, że pogoda w lany poniedziałek nie wszędzie będzie idealna.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

Według najnowszej prognozy pogody w poniedziałek synoptycy przewidują w kraju małe lub umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i północy wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów miejscami wyniesie od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm. - W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 60 km/h - przekazał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

W województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Pogoda. Burze i możliwe podtopienia

Twojapogoda.pl przekazuje, że przechodzące od poniedziałku burze połączone z chwilami intensywnymi opadami deszczu mogą powodować podtopienia domów, dróg i pól uprawnych.

W poniedziałek najbardziej niebezpiecznie będzie w zachodnich województwach, gdzie z biegiem godzin zachmurzy się, zacznie przelotnie, ale miejscami intensywnie, padać deszcz, pojawią się też burze z gradem i porywistym wiatrem - informuje serwis.

Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek deszcze i zanikające burze dotrą nad regiony centralne oraz częściowo północne i południowe. Suma opadów może sięgać miejscami nawet 30 mililitrów na metr kwadratowy.

Pogoda w lany poniedziałek. Gdzie spadnie deszcz?

W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C do 23 st. C, najchłodniej w pasie wybrzeża - od 11 st. C do 15 st. C, natomiast najcieplej na Górnym Śląsku i w Małopolsce - około 24 st. C.

Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków południowych, tylko na wybrzeżu z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 60 km/h, silniejsze porywy - do 80 km/h - możliwe na południowym zachodzie.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Na zachodzie i lokalnie w centrum wystąpią opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm. Na wschodzie miejscami możliwe mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna wyniesieod 8 st. C do 12 st. C, najchłodniej około 6 st. C, 7 st. C w kotlinach podgórskich i lokalnie na Pomorzu. Wiatr słaby, na zachodzie i północy z kierunków północnych, na pozostałym obszarze wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

