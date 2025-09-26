Binjamin Netanjahu reaguje na ruch Zachodu. "Haniebna decyzja"

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Premier Izraela Binjamin Netanjahu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zapowiedział "dokończenie dzieła" i "zmiażdżenie" Hamasu. - Złóżcie broń, uwolnijcie wszystkich zakładników teraz. Jeśli to zrobicie, będziecie żyli, jeśli nie, Izrael będzie was ścigał - zaapelował do bojowników. Netanjahu skrytykował kilka państw, które niedawno uznały państwo palestyńskie. Określił tę decyzję jako "haniebną".

Premier Izraela Binjamin Netanjahu podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
Premier Izraela Binjamin Netanjahu podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZDavid Dee Delgado/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Binjamin Netanjahu podczas wystąpienia w ONZ podkreślił, że Izrael niemal rozgromił Hamas i dąży do szybkiego zakończenia konfliktu w Strefie Gazy.
  • Netanjahu ostro skrytykował kraje Zachodu za uznanie niepodległości Palestyny, oskarżając je o wspieranie terroryzmu.
  • Donald Trump sugeruje, że porozumienie kończące wojnę w Gazie jest bliskie, choć żadna ze stron tego nie potwierdza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Izrael "zmiażdżył masę uzbrojonej terrorystycznej machiny", jaką jest Hamas i stara się "dokończyć dzieło" tak szybko, jak to możliwe - mówił w odniesieniu do trwającego konfliktu w Strefie Gazy Binjamin Netanjahu.

Premier Izraela wygłosił mowę na piątkowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kilkuset dyplomatów opuściło salę obrad po tym, gdy polityk pojawił się na mównicy. Przywódcę powitały gwizdy i krzyki, a prowadzący obrady kilkakrotnie przywoływał salę do porządku.

- Złóżcie broń, uwolnijcie wszystkich zakładników teraz. Jeśli to zrobicie, będziecie żyli, jeśli nie, Izrael będzie was ścigał - mówił na forum ONZ.

Przemówienie było transmitowane w Strefie Gazy. Netanjahu kazał rozstawić głośniki, aby Palestyńczycy mogli wysłuchać jego wypowiedzi.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Netanjahu uderza w Zachód. "Haniebna decyzja"

Netanjahu mówił, że wiele narodów "ugięło się" przed Hamasem. Przypomnijmy, że nie tak dawno Palestynę jako niepodległe państwo uznały Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia.

Podczas wystąpienia izraelski premier odniósł się do decyzji tych krajów. - Uznanie przez Zachód państwa palestyńskiego pokazuje, że 'mordowanie Żydów się opłaca - podkreślił. - Wasza haniebna decyzja zachęci do terroryzmu przeciwko Żydom, przeciwko niewinnym ludziom na całym świecie - oskarżał polityk.

- Izrael nie pozwoli wam wepchnąć nam do gardeł terrorystycznego państwa (mowa o Palestynie - red.). Nie popełnimy 'narodowego samobójstwa', ponieważ nie macie odwagi stawić czoła wrogim mediom i antysemickiemu motłochowi domagającemu się krwi Izraela - grzmiał z mównicy Netanjahu.

Zobacz również:

Samolot Binjamina Netanjahu ominął Europę podczas lotu do USA
Świat

Netanjahu obawia się aresztowania? Nadłożył setki kilometrów

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Jednocześnie zaprzeczył oskarżeniom o "ludobójstwo" i głodzenie ludzi w Strefie Gazy. Stwierdził, że "Izrael w rzeczywistości karmi ludność zdewastowanego terytorium palestyńskiego". Netanjahu dodał, że "jeśli są mieszkańcy Gazy, którzy nie mają wystarczająco dużo jedzenia, to dlatego, że Hamas je kradnie".

    - Ci, którzy rozpowszechniają oszczerstwa o mordach krwi na Izraelu, nie są lepsi od tych, którzy rozpowszechniali oszczerstwa krwi na Żydach w średniowieczu - mówił premier Izraela.

    Strefa Gazy. Donald Trump: Myślę, że mamy porozumienie

    W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział, że wydaje mu się, iż zakończenie konfliktu w Gazie zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Przyznał, że nadchodzące porozumienie doprowadzi do zakończenia działań wojennych oraz uwolnienia zakładników.

    - Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę. (...) Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - dodał.

    Według CNN amerykański plan zakłada uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także nakreśla ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu i stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich. Jak dotąd żadna ze stron nie potwierdziła słów prezydenta USA.

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump
    Bliski Wschód

    Donald Trump reaguje na groźby Izraela. "Nie pozwolę"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Budka w "Gościu Wydarzeń" o nocnej prohibicji: Jestem zwolennikiemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze