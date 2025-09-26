W skrócie Binjamin Netanjahu podczas wystąpienia w ONZ podkreślił, że Izrael niemal rozgromił Hamas i dąży do szybkiego zakończenia konfliktu w Strefie Gazy.

Netanjahu ostro skrytykował kraje Zachodu za uznanie niepodległości Palestyny, oskarżając je o wspieranie terroryzmu.

Donald Trump sugeruje, że porozumienie kończące wojnę w Gazie jest bliskie, choć żadna ze stron tego nie potwierdza.

- Izrael "zmiażdżył masę uzbrojonej terrorystycznej machiny", jaką jest Hamas i stara się "dokończyć dzieło" tak szybko, jak to możliwe - mówił w odniesieniu do trwającego konfliktu w Strefie Gazy Binjamin Netanjahu.

Premier Izraela wygłosił mowę na piątkowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kilkuset dyplomatów opuściło salę obrad po tym, gdy polityk pojawił się na mównicy. Przywódcę powitały gwizdy i krzyki, a prowadzący obrady kilkakrotnie przywoływał salę do porządku.

- Złóżcie broń, uwolnijcie wszystkich zakładników teraz. Jeśli to zrobicie, będziecie żyli, jeśli nie, Izrael będzie was ścigał - mówił na forum ONZ.

Przemówienie było transmitowane w Strefie Gazy. Netanjahu kazał rozstawić głośniki, aby Palestyńczycy mogli wysłuchać jego wypowiedzi.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Netanjahu uderza w Zachód. "Haniebna decyzja"

Netanjahu mówił, że wiele narodów "ugięło się" przed Hamasem. Przypomnijmy, że nie tak dawno Palestynę jako niepodległe państwo uznały Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia.

Podczas wystąpienia izraelski premier odniósł się do decyzji tych krajów. - Uznanie przez Zachód państwa palestyńskiego pokazuje, że 'mordowanie Żydów się opłaca - podkreślił. - Wasza haniebna decyzja zachęci do terroryzmu przeciwko Żydom, przeciwko niewinnym ludziom na całym świecie - oskarżał polityk.

- Izrael nie pozwoli wam wepchnąć nam do gardeł terrorystycznego państwa (mowa o Palestynie - red.). Nie popełnimy 'narodowego samobójstwa', ponieważ nie macie odwagi stawić czoła wrogim mediom i antysemickiemu motłochowi domagającemu się krwi Izraela - grzmiał z mównicy Netanjahu.

Jednocześnie zaprzeczył oskarżeniom o "ludobójstwo" i głodzenie ludzi w Strefie Gazy. Stwierdził, że "Izrael w rzeczywistości karmi ludność zdewastowanego terytorium palestyńskiego". Netanjahu dodał, że "jeśli są mieszkańcy Gazy, którzy nie mają wystarczająco dużo jedzenia, to dlatego, że Hamas je kradnie".

- Ci, którzy rozpowszechniają oszczerstwa o mordach krwi na Izraelu, nie są lepsi od tych, którzy rozpowszechniali oszczerstwa krwi na Żydach w średniowieczu - mówił premier Izraela.

Strefa Gazy. Donald Trump: Myślę, że mamy porozumienie

W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział, że wydaje mu się, iż zakończenie konfliktu w Gazie zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Przyznał, że nadchodzące porozumienie doprowadzi do zakończenia działań wojennych oraz uwolnienia zakładników.

- Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę. (...) Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - dodał.

Według CNN amerykański plan zakłada uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także nakreśla ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu i stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich. Jak dotąd żadna ze stron nie potwierdziła słów prezydenta USA.

