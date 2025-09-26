Netanjahu obawia się aresztowania? Nadłożył setki kilometrów
Premier Izraela Binjamin Netanjahu przyleciał w czwartek do Nowego Jorku, by wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Samolot Skrzydło Syjonu z premierem na pokładzie nadłożył setki kilometrów, aby ominąć przestrzeń powietrzną państw europejskich. Nie wiadomo, jaki był powód takiej decyzji, jednak według izraelskich mediów Netanjahu może obawiać się aresztowania w związku z zarzucanymi mu przez MTK zbrodniami wojennymi.
W skrócie
- Binjamin Netanjahu poleciał nietypową trasą do Nowego Jorku, omijając większość państw europejskich, prawdopodobnie z obawy przed możliwym aresztowaniem.
- MTK w Hadze wydał nakaz aresztowania Netanjahu, zarzucając mu zbrodnie wojenne podczas wojny w Strefie Gazy.
- W czasie wizyty w USA premier Izraela wygłosi przemówienie w ONZ i spotka się z Donaldem Trumpem.
Według dostępnych danych samolot przeleciał tylko przez przestrzeń powietrzną Grecji i Włoch. Zazwyczaj podczas lotów z Izraela do USA rządowa maszyna przelatywała nad kilkoma państwami Europy.
Oficjalna przyczyna okrężnej trasy nie jest znana.
Binjamin Netanjahu boi się aresztowania?
Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał w listopadzie 2024 r. nakaz aresztowania Netanjahu i byłego już ministra obrony Joawa Galanta, zarzucając im odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny w Strefie Gazy.
Samolot nie przeleciał ponad krajami, które nie odrzuciły wyraźnie tego dokumentu, prawdopodobnie z obawy, że niektóre państwa europejskie mogą podjąć działania przeciwko Netanjahu - skomentował dziennik "Israel Hajom".
To pierwszy raz, gdy Netanjahu poleciał inną niż zazwyczaj trasą - dodał "Haarec".
Telewizja I24 już jakiś czas temu informowała, że Skrzydło Syjonu w rejs do USA zabierze mniej pasażerów niż zwykle, by zmniejszyć masę i ułatwić lot z ominięciem Europy.
Agencja AFP podała, że Francja zgodziła się na przelot samolotu z izraelskim premierem nad jej terytorium.
Wizyta Netanjahu w USA. W planie spotkanie z Trumpem
Netanjahu w piątek wygłosi przemówienie podczas trwającej w Nowym Jorku debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na początku przyszłego tygodnia ma się też spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Będzie to czwarta wizyta Netanjahu w Białym Domu w tym roku.
Izraelski premier ma w swoim przemówieniu na forum ONZ skrytykować państwa, które w ostatnim czasie oficjalnie uznały państwowość Palestyny, zarzucając im, że wspierają w ten sposób Hamas - przekazał portal Times of Israel za źródłami. Dodano, że krytyka Netanjahu ma się skupić na Francji.
Jeszcze w czwartek wieczorem Netanjahu ma się spotkać z doradcą Trumpa ds. bliskowschodnich, Steve'em Witkoffem by omówić najnowszą amerykańską inicjatywę zawarcia pokoju w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.
Wojna w Strefie Gazy. Netanjahu nie chce porozumienia?
Izraelski media podały, że administracja Trumpa ma naciskać na Netanjahu, by zgodził się na plan, który prezydent przedstawił już we wtorek przywódcom państw arabskich i muzułmańskich.
W Nowym Jorku przed hotelem, w którym zatrzymał się Netanjahu, odbywają się wymierzone w niego protesty, wzywające do zakończenia wojny i uwolnienia izraelskich zakładników wciąż więzionych przez Hamas.
Część izraelskiej opinii publicznej od dawna oskarża premiera o to, że sabotuje negocjacje rozejmowe i przeciąga wojnę dla politycznych korzyści, przez co naraża na niebezpieczeństwo porwanych, którzy mogliby zostać uwolnieni dzięki porozumieniu.