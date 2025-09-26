W skrócie Binjamin Netanjahu poleciał nietypową trasą do Nowego Jorku, omijając większość państw europejskich, prawdopodobnie z obawy przed możliwym aresztowaniem.

MTK w Hadze wydał nakaz aresztowania Netanjahu, zarzucając mu zbrodnie wojenne podczas wojny w Strefie Gazy.

W czasie wizyty w USA premier Izraela wygłosi przemówienie w ONZ i spotka się z Donaldem Trumpem.

Według dostępnych danych samolot przeleciał tylko przez przestrzeń powietrzną Grecji i Włoch. Zazwyczaj podczas lotów z Izraela do USA rządowa maszyna przelatywała nad kilkoma państwami Europy.

Oficjalna przyczyna okrężnej trasy nie jest znana.

Binjamin Netanjahu boi się aresztowania?

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał w listopadzie 2024 r. nakaz aresztowania Netanjahu i byłego już ministra obrony Joawa Galanta, zarzucając im odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny w Strefie Gazy.

Samolot nie przeleciał ponad krajami, które nie odrzuciły wyraźnie tego dokumentu, prawdopodobnie z obawy, że niektóre państwa europejskie mogą podjąć działania przeciwko Netanjahu - skomentował dziennik "Israel Hajom".

To pierwszy raz, gdy Netanjahu poleciał inną niż zazwyczaj trasą - dodał "Haarec".

Telewizja I24 już jakiś czas temu informowała, że Skrzydło Syjonu w rejs do USA zabierze mniej pasażerów niż zwykle, by zmniejszyć masę i ułatwić lot z ominięciem Europy.

Agencja AFP podała, że Francja zgodziła się na przelot samolotu z izraelskim premierem nad jej terytorium.

Wizyta Netanjahu w USA. W planie spotkanie z Trumpem

Netanjahu w piątek wygłosi przemówienie podczas trwającej w Nowym Jorku debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na początku przyszłego tygodnia ma się też spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Będzie to czwarta wizyta Netanjahu w Białym Domu w tym roku.

Izraelski premier ma w swoim przemówieniu na forum ONZ skrytykować państwa, które w ostatnim czasie oficjalnie uznały państwowość Palestyny, zarzucając im, że wspierają w ten sposób Hamas - przekazał portal Times of Israel za źródłami. Dodano, że krytyka Netanjahu ma się skupić na Francji.

Jeszcze w czwartek wieczorem Netanjahu ma się spotkać z doradcą Trumpa ds. bliskowschodnich, Steve'em Witkoffem by omówić najnowszą amerykańską inicjatywę zawarcia pokoju w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

Wojna w Strefie Gazy. Netanjahu nie chce porozumienia?

Izraelski media podały, że administracja Trumpa ma naciskać na Netanjahu, by zgodził się na plan, który prezydent przedstawił już we wtorek przywódcom państw arabskich i muzułmańskich.

W Nowym Jorku przed hotelem, w którym zatrzymał się Netanjahu, odbywają się wymierzone w niego protesty, wzywające do zakończenia wojny i uwolnienia izraelskich zakładników wciąż więzionych przez Hamas.

Część izraelskiej opinii publicznej od dawna oskarża premiera o to, że sabotuje negocjacje rozejmowe i przeciąga wojnę dla politycznych korzyści, przez co naraża na niebezpieczeństwo porwanych, którzy mogliby zostać uwolnieni dzięki porozumieniu.

