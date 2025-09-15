W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapowiada dalsze ataki na liderów Hamasu niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym na terytorium Kataru.

Izraelski nalot na Dohę spotkał się z międzynarodową krytyką i zwiększył napięcia w regionie, a Katar i inne państwa potępiły działania Izraela.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedza Izrael i Katar, deklarując wsparcie dla pokoju oraz podkreślając symboliczny charakter działań wspierających państwowość Palestyny.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył w poniedziałek, że nie wyklucza kolejnych ataków na liderów Hamasu, "gdziekolwiek się znajdują". Przemawiając na konferencji prasowej po spotkaniu z Rubio, zapewnił, że przeprowadzony we wtorek 9 września atak na Katar był wyłącznie izraelską inicjatywą i tylko to państwo za niego odpowiada.

Atak na Katar. Netanjahu nie zamierza się wycofać

Potępił jednak "hipokryzję i cynizm" krytykujących to uderzenie państw, zaznaczając, że USA po zamachach z 11 września 2001 r. atakowały odpowiedzialnych za niego terrorystów w Afganistanie i Pakistanie.

- Żadne państwo nie może być bezpiecznym schronieniem dla terrorystów - podkreślił izraelski premier, dodając, że skutki wtorkowego uderzenia są jeszcze analizowane. Celem nalotu na stolicę Kataru, Dohę, było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, ale według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął jednak żaden z nich.

Netanjahu zaznaczył, że ataku nie można uznać za porażkę, ponieważ udało się przekazać w ten sposób bojownikom Hamasu główne przesłanie - "możecie się chować, możecie uciekać, ale dorwiemy was".

Izraelskie uderzenie na Katar wywołało falę stanowczej krytyki ze strony m.in. ONZ, państw europejskich i arabskich, a także samego Kataru. Niezadowolenie wyraził również prezydent USA Donald Trump, który podkreślił, że Izrael musi ostrożnie postępować z Katarem, który jest "wielkim sojusznikiem" USA.

Marco Rubio poleci do Kataru

Rubio we wtorek poleci do Kataru - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło w Departamencie Stanu.

Izraelski nalot i ostra reakcja Dohy wzbudziła nowe napięcia na Bliskim Wschodzie i obawy o przyszłość negocjacji o rozejmie w Strefie Gazy, w których pośredniczy Katar wraz z Egiptem i USA. W tym samym czasie gdy Rubio gościł w Jerozolimie, w Dosze odbywa się szczyt państw arabskich i muzułmańskich zwołany w reakcji na nalot.

Rubio nie odpowiedział wprost na pytanie o izraelski atak, podkreślił, że USA skupiają się na przyszłości i mają nadzieję, że Katar będzie nadal pełnił rolę mediatora w rokowaniach.

Szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że pokój w Strefie Gazy nastanie dopiero, gdy Hamas przestanie istnieć jako siła militarna, a izraelscy zakładnicy zostaną uwolnieni.

Obaj politycy zapewnili się o wzajemnym wsparciu, a Netanjahu zaznaczył, że Trump jest "największym przyjacielem, jakiego Izrael kiedykolwiek miał w Białym Domu".

Rubio powiedział również, że działania kilku państw zmierzające do uznania państwowości Palestyny są "w dużej mierze symboliczne", a ich efektem było "ośmielenie" Hamasu.

Po rozmowie z Netanjahu Rubio spotkał się z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem.

