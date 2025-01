Informacja o dokumentach, które Benedykt XVI postanowił przekazać swojemu następcy pojawiła się w wydanej we wtorek autobiografii papieża pt. "Nadzieja". W książce Franciszek wspomina spotkanie w Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieskiej na południe od Rzymu. To wówczas miało dojść do przekazania "dużego, białego pudełka".