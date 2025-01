Jak przekazał rozmówca Interii, o starcie prezesa Konfederacji Korony Polskiej dowiedział się z... prasy . - A widziałem się z nim (Braunem - red.) chwilę wcześniej. Przywitaliśmy się, nie powiedział mi o swoich zamiarach. Troszeczkę niefajnie, ale to jego decyzja - mówi Zapałowski. - Mam do niego bardzo duży szacunek, ale sam zdecydował, nie konsultował się. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem - dodał.

Posłowie Brauna na razie zostają

- Jak wiemy, Grzegorz Braun został wczoraj usunięty z Konfederacji. Nie ma jednak formalnej decyzji co do przyszłości posłów należących jego partii, czyli Konfederacji Korony Polskiej. Będziemy rozmawiać na ten temat, zapadną jakieś dwustronne decyzje - tłumaczy Interii Bartłomiej Pejo . - Obecnie trzej parlamentarzyści pozostają członkami klubu poselskiego Konfederacji, w przyszłym tygodniu odbędzie się Rada Liderów i będziemy o tym rozmawiać - dodaje.

Jak przyznaje lubelski parlamentarzysta Konfederacji sytuacja jest "trudna" dla ugrupowania. Z punktu widzenia polityków, najistotniejsza stała się obecnie trwająca kampania ich kandydata. - Skoro Grzegorz Braun postanowił się z nami rozstać, chcemy jak najmniej czasu poświęcać sami sobie, a jak najwięcej wspieraniu Sławomira Mentzena, tak by mógł wejść do drugiej tury - usłyszeliśmy.

- Nie wchodzimy na ścieżkę wewnętrznej wojny, a próbują nas do niej zapędzić. A my mówimy: to nie nasza wojna! - stwierdziła Czech. - Skupiamy się na programie kandydata Grzegorza Brauna, który powinien dotrzeć do jak najszerszej rzeczy Polaków - dodała.