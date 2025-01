Chorwacki wicepremier złożył dymisję. Przeprosił za "chwilę nierozwagi"

Na filmie można dostrzec, że polityk siedzi na miejscu pasażera . W ręku trzyma pistolet, z którego oddaje kilka strzałów przez otwarte okno samochodu. Osoba, która filmuje całe zdarzenie, siedzi z tyłu. Dabro śmieje się i gestykuluje, a po chwili odkłada broń do schowka.

Chorwacja. Wicepremier rezygnuje. Wszystko przez nagranie

Jak donosi chorwacki dziennik "Jutarnji List", minister potwierdził autentyczność nagrania, jednak dodał, że pochodzi ono sprzed kilku lat, zanim objął stanowisko w rządzie. "To nagranie, które wysłałem kiedyś tylko jednej osobie, mojemu ówczesnemu przyjacielowi i współpracownikowi" - wskazał w przesłanym do redakcji oświadczeniu. W ten sposób, jak stwierdził Dabro, jego rywal chciał go politycznie zaatakować.