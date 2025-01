"Zarzuty formułowane wobec Mateusza Morawieckiego są absurdalne" - ocenił w sieci Jarosław Kaczyński, odnosząc się do argumentów prokuratury zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu byłego premiera. Sprawa dotyczy wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Prezes PiS dodał, że "wyłączną odpowiedzialność za to, że wybory ostatecznie się nie odbyły, ponosi Platforma Obywatelska, która jawnie wzywała do obstrukcji".