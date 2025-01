Kijowski Sztab Generalny poinformował, że jego siły uderzyły w nocy w magazyny w obwodach kałuskim i tulskim. Skuteczną akcję w pierwszym z nich przeprowadziły jednostki Sił Operacji Specjalnych Ukrainy we współpracy z innymi komponentami Sił Obronnych.

Atak Ukrainy na Rosję. Dwa pożary, siedem zestrzelonych dronów

Gubernator regionu Kaługa, Wladyslaw Szapsza, potwierdził w mediach społecznościowych, że doszło do uderzenia w zakład przemysłowy w Ludinowie, co doprowadziło do pożaru. Następnie przekazał, ze siedem dronów zostało zestrzelonych, a jeden wylądował na "obszarze niemieszkalnym".