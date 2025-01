Z kolei agencja AFP poinformowała, że tożsamość osób uwolnionych w wyniku sobotniego ułaskawienia nie została podana do wiadomości publicznej i nie jest jasne, czy którakolwiek z nich była prominentną postacią opozycji. AFP wskazuje za to na trudne warunki , w jakich przetrzymywani są białoruscy więźniowie - często bez dostępu do prawników lub kontaktu z krewnymi na wolności.

Wybory prezydenckie na Białorusi. Łukaszenka przekonany o zwycięstwie

Alaksandr Łukaszenka o Andrzeju Poczobucie. Stanowcza reakcja Polski

Na słowa białoruskiego przywódcy zareagował rzecznik polskiego MSZ. - Jeśli dyktator Białorusi Łukaszenka mówi, że nie wie, co robić z Poczobutem, to ja mu powiem, co trzeba zrobić. Przede wszystkim powinien uwolnić go z więzienia - mówił Paweł Wroński w rozmowie z białoruskim niezależnym portalem Zierkało.