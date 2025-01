Dramatyczne sceny rozegrały się podczas prywatnego wydarzenia w pobliżu nieistniejącej w gminie Horní Dvořiště w Czechach . W sobotnie popołudnie doszło tam do wypadku zabytkowego czołgu.

Pojazd nagle przewrócił się , raniąc zebrane w pobliżu osoby. Są dwie ofiary śmiertelne, a kolejne osiem osób jest poszkodowanych - potwierdziła czeska policja. Rannych przewieziono do szpitala w Czeskim Krumlowie .

Czechy. Wypadek czołgu. Nie żyją dwie osoby

Czołg przewrócił się nad strumieniem. Wypadek doprowadził do uwięzienia dziewięciu osób, które przebywały w środku. - Kierowca prawdopodobnie nie wjechał na most nad potokiem po oblodzonej nawierzchni i przewrócił pojazd. Zarówno zabici, jak i ranni należeli do załogi - przekazał rzecznik policji.