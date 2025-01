W hiszpańskim kurorcie narciarskim Astun, położonym w Pirenejach na granicy z Francją, doszło do poważnego wypadku. Jeden z wyciągów krzesełkowych uległ awarii , w wyniku czego około 30 osób odniosło obrażenia. Według najnowszych doniesień władz regionu Aragonia osiem osób jest w stanie ciężkim, a dziewięć - bardzo ciężkim.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Około 80 osób nadal pozostaje uwięzionych w krzesełkach wiszących na uszkodzonym wyciągu . - Wygląda na to, że zerwała się lina, krzesełka zaczęły gwałtownie się kołysać, a ludzie z nich wypadali - powiedział jeden ze świadków telewizji TVE, cytowany przez agencję Reuters.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tragedii . Kierownictwo ośrodka narciarskiego odmówiło komentarza na ten temat. Władze Aragonii wysłały na miejsce specjalistów, którzy mają zbadać przyczyny zdarzenia.

Tragedia na narciarskim stoku. Dziesiątki rannych

Do kurortu skierowano liczne służby ratunkowe. Na miejscu pracują strażacy, ratownicy oraz zespoły medyczne. Do transportu poszkodowanych wykorzystano cztery śmigłowce oraz dziesięć karetek pogotowia. Szpitale w miastach Jaca, Huesca oraz Saragossa zostały postawione w stan gotowości. Szczególną troską objęto kobietę w stanie krytycznym, która została przewieziona śmigłowcem do szpitala Miguel Servet w Saragossie.