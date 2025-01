Nowa ulga podatkowa. Do 24 tys. zł zwolnienia za zatrudnianie osób z tej grupy

PIT 2025. Nowa ulga podatkowa za zatrudnianie żołnierzy

Nowe przepisy, obowiązujące od stycznia 2025 roku, pozwalają przedsiębiorcom na odliczenie od podstawy opodatkowania kwot zależnych od długości nieprzerwanej służby żołnierza-pracownika. Wysokość odliczeń wynosi od 12 000 zł za rok służby do 24 000 zł za pięć lat.

Dodatkowo przepisy wprowadzają mechanizmy zwiększające atrakcyjność ulgi dla różnych kategorii przedsiębiorstw. Małe firmy mogą skorzystać ze współczynnika 1,5, zwiększającego wysokość odliczenia, natomiast firmy zatrudniające co najmniej pięciu pracowników przez cały rok podatkowy , które nie mają statusu mikro lub małego przedsiębiorcy , mogą zastosować współczynnik 1,2.

Oprócz ulg podatkowych ustawa przewiduje kilka innych zachęt dla przedsiębiorców. Pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku wypłaty odprawy za pierwsze powołanie żołnierza do służby - koszt ten ponosi jednostka wojskowa. Ponadto firmy zatrudniające osoby zaangażowane w działalność obronną mogą liczyć na preferencyjne traktowanie w zamówieniach publicznych, co stanowi istotną przewagę w procesach przetargowych. Te rozwiązania mają na celu nie tylko łagodzenie obciążeń finansowych związanych z zatrudnieniem żołnierzy, ale również zwiększanie ich konkurencyjności na rynku pracy .

Zatrudnianie żołnierzy WOT: Korzyści i wyzwania

Jednak pracodawcy muszą być przygotowani również na poważne wyzwania. Jednym z nich jest konieczność uwzględnienia regularnych szkoleń i ćwiczeń wojskowych, które mogą kolidować z harmonogramem pracy. Żołnierze WOT zobowiązani są do udziału w ćwiczeniach co najmniej raz w miesiącu. Terminy szkoleń i realizacji powierzonych zadań obejmują czasami dni robocze. Nieobecności te mogą wpłynąć na organizację pracy, zwłaszcza w firmach, gdzie zadania są ściśle przypisane do poszczególnych osób. Właściciele firm muszą w związku z tym wdrożyć system zastępstw lub delegowania obowiązków, aby zminimalizować wpływ tych sytuacji na realizację projektów.