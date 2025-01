Zainfekowali komputery i wyłudzili miliony. Rosyjscy hakerzy przed sądem

Para miała użyć niezwykle złośliwego wirusa Crylock do zdalnego zablokowania danych na komputerowych i przetrzymywania ich dla uzyskania okupu. Crylock pojawił się w Belgii po raz pierwszy wiosną 2014 roku, a federalna prokuratura wszczęła dochodzenie w 2016 roku.

V.S., 40-letni Rosjanin, i E.T., 44-letnia Rosjanka, zostali zidentyfikowani jako główni podejrzani po kilku latach. Para została aresztowana w Hiszpanii w czerwcu 2023 roku i przekazana do Belgii. Policja przeszukała ich hiszpański dom i zajęła 16 serwerów.