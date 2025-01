ZUS przyspiesza z wypłatami. Wyższa emerytura już w lutym

ZUS przyspiesza. Kiedy wypłata emerytur po waloryzacji?

Waloryzacja emerytur w 2025 roku , podobnie jak w poprzednich latach, jest planowana na 1 marca. Ten dzień przypada jednak na sobotę, czyli wspomniany przed chwilą dzień wolny od pracy, co sprawia, że termin wypłaty emerytury zwaloryzowanej zmieni się. Dotyczy to emerytów, którzy zwykle otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca . Ci nie dostaną przelewu 1 marca, ale zwaloryzowane emerytury zostaną im wypłacone najpóźniej 28 lutego 2025 roku . Pozostali emeryci otrzymają świadczenia w swoich standardowych terminach wypłat.

Przypomnijmy, waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Przeprowadzana jest ona każdego roku na innym poziomie, ponieważ wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia .

Wysokość emerytury po waloryzacji. Tyle wyniesie w 2025 roku

Wysokość emerytur po waloryzacji zostanie potwierdzona w lutym . Wtedy znane będą szczegółowe wartości, na ten moment możliwe są szacunkowe wyliczenia. Według nich waloryzacja emerytur może osiągnąć poziom 5,7 proc. Jeżeli te założenia się potwierdzą, to wysokość minimalnej emerytury zwiększy się o 101,51 zł brutto . Obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto, a przy założeniu waloryzacji na poziomie 5,7 proc. świadczenie zwiększy się do poziomu 1882,47 zł brutto .

Co istotne, waloryzacja emerytur to także wyższe wypłaty w innych świadczeniach. Po pierwsze, od 1 marca 2025 roku zmieni się także wysokość 13. i 14. emerytury . Automatycznie wzrośnie również wysokość świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym do pobierania dodatków do emerytur i rent. Mowa tu na przykład między innymi o dodatku pielęgnacyjnym, ryczałcie energetyczny czy dodatku dla inwalidy wojennego.

Co na pewno nie zadowoli seniorów to fakt, że waloryzacja emerytur w 2025 roku będzie niższa niż w roku ubiegłym i jednocześnie będzie jedną z najniższych w ostatnich latach. 1 marca 2024 r. emerytury wzrosły aż o 12,12 proc. To dlatego, że średnioroczna inflacja za poprzedzający rok była znacznie wyższa. Kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w 2024 roku wzrosła z 1588,44 do 1780,96 zł brutto.