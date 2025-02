- 12 lutego wpłynęło od marszałka Sejmu do komisji pismo pełnomocnika oskarżycieli prywatnych informujące o wycofaniu wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa IPN Karola Nawrockiego. W związku z tym komisja nie będzie rozpatrywać tego wniosku - powiedział przewodniczący Jarosław Urbaniak (KO).

Uchylenie immunitetu Karola Nawrockiego. Oskarżyciele wycofali wniosek

- W Polsce trwa powolny, ukryty proces reubekizacji, przywracania przywilejów emerytalnych ludziom, którzy inwigilowali. Ludziom, którzy wsadzali do ośrodków internowania, którzy więzili, rozbijali rodziny, zmuszali do emigracji - uznał Karol Nawrocki.

IPN krytykował wniosek o uchylenie immunitetu

Do wniosku odniósł się również Instytut Pamięci Narodowej. W oświadczeniu stwierdzono, że to "próba zastraszenia prezesa niezależnej i apolitycznej instytucji państwa polskiego - IPN, do którego ustawowych obowiązków należy ściganie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa".