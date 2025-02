Sondaż IPSOS dla "19:30" i TVP Info przewiduje, że Rafał Trzaskowski zanotuje najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej głos zamierza oddać co trzeci ankietowany (33 proc.) - to wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.