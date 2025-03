Przeciwko Imamoglu wszczęto postępowania w sprawie korupcji i powiązań z terroryzmem, a na podstawie pierwszego zarzutu aresztowano go 23 marca i przewieziono do więzienia na czas trwania procesu. Tego samego dnia CHP wybrała Imamoglu na kandydata w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Do zgromadzonych w Maltepe "przemówił" także Imamoglu. - Naród pokazał, że to do niego należy nasz kraj. Nie cofnę się ani o krok na drodze do cudownej przyszłości, na jaką zasługuje nasz kraj - "mówił" polityk. Treść wystąpienia przygotowanego przez Imamoglu odczytała jego postać, wygenerowana przez AI.