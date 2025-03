Prawdopodobnie do końca dekady Rosja ma spełnić wszystkie warunki wstępne do prowadzenia "wojny konwencjonalnej na dużą skalę".

Bundeswehra i BND twierdzą, że gospodarka wojenna Rosji produkuje więcej, niż potrzebuje do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie . Poza tym liczebność rosyjskiej armii ma zostać zwiększona do 1,5 mln żołnierzy do 2026 roku, a - według planów z 2022 roku - personel, broń i sprzęt bojowy w strefie przygranicznej z NATO również mają zostać zwiększone o 30-50 proc.

Wspomniane informacje pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami o tym, że Rosja w zawrotnym tempie zwiększyła swoje wydatki wojskowe. Do 2025 roku mają one sięgnąć około 120 mld euro, czyli około 501 mld 501 mln złotych. To wartość odpowiadająca ponad 6 proc. rosyjskiego PKB. Oznacza to, że Kreml niemal czterokrotnie zwiększył swój budżet wojskowy w porównaniu do 2021 roku - przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.