Przed środowym posiedzeniem komisji jej przewodniczący Zdzisław Gawlik (KO) powiedział dziennikarzom, że w środę rano do komisji wpłynął wniosek jednego z pełnomocników szefa KRRiT Macieja Świrskiego, w którym obrona wskazała 91 swoich świadków . - Ta liczba zrobiła na mnie wrażenie. Są to różne osoby, również przedstawiciele wielu mediów - wyjaśnił.

Maciej Świrski: Komisja działa bezprawnie

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski pytany o listę nowych świadków powiedział, że każdy ma prawo do obrony i przedstawienia świadków . - To nie jest żaden argument przeciwko mnie, tylko raczej pokazanie, że jeśli komisja ich dopuści, to ten przewód ma cechy praworządności - powiedział.

Świrski zastrzegł jednak, że nie uznaje prac tej komisji, a jej działanie nazwał "bezprawnym od początku do końca". - Mamy do czynienia z farsą - podkreślił. - Wszystkie moje prawa obywatelskie i prawa człowieka, jakie przysługują mi z natury rzeczy i są zapisane w konstytucji, a także w rozmaitych ustawach, są przez tę komisję łamane. Począwszy od prawa do obrony, skończywszy na tym, że moje zażalenia na postępowania tej komisji w związku z łamaniem procedur nie są przekazywane do organu nadzorczego - powiedział dziennikarzom.