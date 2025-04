"To fajnie, że PO miała w programie z 2019 roku zasadę "2 za 1". Oznacza to, że Trzaskowski kopiuje moje przemówienia , a PO postulaty naszej partii" - napisał kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich.

Wipler zaznaczył, że autorem programu partii KORWiN z 2015 roku jest on sam. "Pan tam dopisał kilka punktów, co do zasady ekstrawaganckich (jak np. sądy kapturowe dla sędziów)" - podkreślił Wipler, zwracają się do Korwin-Mikkego.