Ośrodek Res Futura analizując media społecznościowe w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia tej debaty, wyliczył, że przekaz związany z wydarzeniem wygenerował w internecie ponad 1 miliard zasięgu. Miało się to przełożyć na ponad 250 tysięcy unikalnych wzmianek - średnio ponad 20 tys. wpisów na godzinę, co odpowiada jednemu nowemu komentarzowi lub cytatowi co trzy sekundy.