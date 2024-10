KO wybiera kandydata na prezydenta. Ociepa: To powinien być Tusk

- Najlepiej by było, gdyby kandydatem KO był Donald Tusk . Powinien znaleźć w sobie odwagę, by stanąć do tego wyścigu - powiedział poseł PiS. Zdaniem polityka to już ostatnia chwila dla Donalda Tuska, gdyż ma już 68 lat. Jeśli jednak miałby wybierać między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim, to uważa, że poważniejszym kandydatem jest szef MSZ.