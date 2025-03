"To kolejny przykład coraz częstszych, obfitych opadów deszczu w ocieplającym się świecie, gdzie wzrost globalnych temperatur przyczynia się do występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych . W minionym roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano rekordową liczbę błyskawicznych powodzi" - przypomniała stacja CNN.

Najpoważniejsze ostrzeżenie przed błyskawiczną powodzią obowiązywało od czwartkowego wieczora do wczesnego piątkowego poranka w hrabstwach Hidalgo i Cameron.

W piątek w Hidalgo, gdzie ogłoszono stan klęski żywiołowej, odnotowano co najmniej trzy ofiary śmiertelne - poinformowała CNN Carlos Sanchez, dyrektor hrabstwa ds. publicznych. Służby ratunkowe przystąpiły do akcji, ratując mieszkańców uwięzionych w zalanych domach. W ciągu sześciu godzin spadło tam od 30 do ponad 35 cm deszczu.