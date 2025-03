Dlaczego? Bo prawie zawsze można jej uniknąć, chodząc na wizyty ginekologiczne. Wokół wirusa HPV i raka szyjki macicy narosło wiele mitów, że to choroba, która dotyczy wyłącznie osób niedbających o siebie, rozwiązłych, palących papierosy. - To są czynniki rozwoju raka szyjki macicy, ale ja żadnego z nich nie spełniałam, a zachorowałam - dodaje kobieta.

Ginekolog tłumaczy, że rak szyjki macicy nie jest najczęstszym nowotworem żeńskich narządów płciowych, ale ewidentnie takim, którego moglibyśmy wyeradykować . - To znaczy, że ten nowotwór mógłby przestać istnieć, jeśli zlikwidowalibyśmy czynnik, który do niego doprowadza. Prawie 100 proc. raków szyjki macicy powodowana jest zakażeniem wysokoonkogennymi typami wirusa HPV - wyjaśnia prof. Socha.

W Polsce dostępne są dwie szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Obie są refundowane dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat. - Mamy szczepionkę, która jest kierowana do młodych dziewcząt i chłopców. Można zaszczepić dziecko całkowicie za darmo i uchronić dziewczynki m.in. przed rakiem szyjki macicy. Polacy jednak niechętnie to robią. Według danych na koniec 2023 średnia ogólnopolska wyszczepialność wśród dzieci objętych programem (12-13 lat) jest beznadziejnie mała, bo tylko co piąta rodzina decyduje się na zaszczepienie swojego dziecka przeciw HPV - alarmuje prof. Maciej Socha.