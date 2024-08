Wybory prezydenckie 2025. Trzecia Droga niepewna

Wydawałoby się, że szef Polski 2050 i jeden z najbliższych sojuszników PSL faktycznie stanie w szranki. Dotychczas jego deklaracje były jednoznaczne: - Tak, chciałbym (zostać prezydentem - red.), ale jestem też realistą i wiem, że nie muszę i nie ma też takiego imperatywu, że "jeżeli nie ja, to świat się zawali", bo się nie zawali - w grudniu 2023 roku wyznał Szymon Hołownia w podcaście "Wybory Kobiet".

Chociaż marszałek Sejmu deklarował podjęcie decyzji w ciągu 2024 roku, jeszcze jej nie podjął. Co więcej, środowisko Polski 2050 wcale nie przesądza, w jakiej formule będzie ubiegać się o fotel prezydencki. Na obecną chwilę nawet szyld Trzeciej Drogi wcale nie jest pewny.

- PSL może sobie mówić, co chce. To ich narracja, do której mają prawo - przekazało źródło Interii z Polski 2050. - Wspólny kandydat Trzeciej Drogi wydaje się obecnie naturalny, ale dynamika polityczna jest duża. Trudno powiedzieć obecnie na sto procent - usłyszeliśmy. Jak ustaliła Interia, nie wiadomo jeszcze, czy Trzecia Droga wystawi wspólnego kandydata.