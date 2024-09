Rafał Trzaskowski bylby najlepszym kandydatem Kolaicji Obywatelskiej na prezydenta Polski - wynika z najnowszego sondażu SW Research. Na prezydenta Warszawy stawia ponad 40 proc. ankietowanych, co sprawia, że zostawia on daleko w tyle pozostałych ewentualnych kandydatów, w tym premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Aby wybrać nową głowę państwa, do urn pójdziemy w 2025 r.