Sztab Trzaskowskiego składa zawiadomienie do prokuratury. W tle debata

"Kierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej" - powiadomiła w serwisie X szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. Polityk wskazała m.in. na "zniszczenie hali" czy "próby siłowego wtargnięcia do środka".