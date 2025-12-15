Tragedia we Włoszech. Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu

Nie żyje dwoje spadochroniarzy, którzy zderzyli się ze sobą w powietrzu podczas skoku we włoskiej miejscowości Fano. Zmarli to 70-letni mężczyzna i 63-letnia kobieta. Oboje byli doświadczonymi sportowcami.

Osoba w powietrzu podczas lotu ze spadochronem na tle jasnego nieba, z wyraźnie widoczną czaszą spadochronu i linkami.
We Włoszech zginęła dwójka doświadczonych spadochroniarzy (zdj. ilustracyjne)Sergei Butorin123RF/PICSEL

  • W miejscowości Fano we Włoszech doszło do tragicznego wypadku podczas skoku spadochronowego, w którym zginęły dwie osoby.
  • Spadochroniarze, 70-letni instruktor i 63-letnia kobieta, byli bardzo doświadczonymi sportowcami.
  • Do tragedii doszło na skutek zderzenia w powietrzu i zaplątania spadochronów.
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Fano w środkowych Włoszech. 70-letni instruktor spadochronowy Ermes Zampa oraz 63-letnia Vilotetta Laiketsion wykonywali skok spadochronowy w 14-osobowej grupie. Mężczyzna skakał jako pierwszy, a kobieta jako ostatnia.

Początkowo skoki przebiegały zgodnie z planem. W ostatniej fazie lotu spadochroniarze zderzyli się jednak w powietrzu, a ich spadochrony się zaplątały. Skoczkowie nie zdążyli otworzyć awaryjnych spadochronów i spadli na ziemię z wysokości ok. 30-50 metrów. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby stwierdziły zgon Zampy i Laiketsion.

    - W samolocie, z którego skoczyli, było 14 osób. Nie widziałem momentu, w którym się zderzyli, ale musiało to się stać na wysokości około 30-40 metrów, zbyt nisko, by mogli cokolwiek zrobić. Widziałem tylko, jak dwa zapadnięte spadochrony opadają - stwierdził Roberto Mascio, dyrektor szkoły spadochroniarskiej.

    Według niego Zampa i Laiketsion musieli się nie zauważyć i dlatego doszło do zderzenia.

    Tragiczny wypadek we Włoszech. Dwoje spadochroniarzy zderzyło się w powietrzu

    Zarówno Zampa jak Laiketsion byli bardzo doświadczonymi spadochroniarzami. Mężczyzna uprawiał skoki spadochronowe od ponad 30 lat.

    - To były dwie niezwykłe osoby. Znałem je całe życie. Były bardzo doświadczone, miały za sobą lata skoków spadochronowych. Będzie nam ich bardzo brakowało - powiedział Mascio.

    Michele Iddasa, jeden z uczniów szkoły spadochronowej, do której należeli również zmarli stwierdził, że zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem. - To Violetta wprowadziła mnie w ten sport - wspomina.

    - Dzisiaj Fano wstrząsnęły straszne wiadomości. W imieniu władz miast przekazuję kondolencje rodzinom ofiar - skomentował wypadek burmistrz Luca Serilippi.

    Źródła: Italien News, Il Resto del Carlino

