W skrócie Premier Australii Anthony Albanese zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących broni palnej po tragicznej strzelaninie w Sydney.

Nowe propozycje obejmują ograniczenie liczby posiadanej broni oraz skrócenie ważności licencji.

Władze stanowe i federalne deklarują współpracę, choć wprowadzenie zmian może wymagać uchwalenia nowych ustaw.

Premier Anthony Albanese zapowiedział, że zaproponuje nowe ograniczenia dotyczące posiadania broni palnej na terenie Australii. Wśród nich wymienił zmianę liczby sztuk broni, którą będzie mógł nabyć posiadacz licencji.

- Rząd jest gotowy podjąć wszelkie niezbędne działania. Obejmuje to również konieczność zaostrzenia przepisów dotyczących broni palnej - powiedział Albanese reporterom.

Strzelanina w Australii. Premier proponuje zmiany w prawie dotyczącym posiadania broni

Propozycja szefa australijskiego rządu ma związek z ujawnieniem przez władze, że starszy z dwóch napastników z plaży Bondi posiadał pozwolenie od dekady i w tym czasie legalnie zgromadził sześć sztuk broni.

- Sytuacja ludzi może się zmieniać. Ludzie mogą ulec radykalizacji w miarę upływu czasu. Licencje nie powinny być wydawane na czas nieokreślony - powiedział Albanese reporterom.

Premier Australii niedługo po zdarzeniu obiecał szybką zmianę, planując po południu w poniedziałek przedstawić rządowi i władzom stanowym swoje propozycje dotyczące ograniczeń. Dodajmy, że w kraju obowiązują surowe przepisy dotyczące kontroli broni mające na celu wyeliminowanie z obrotu broni szybkostrzelnej.

Agencja Associated Press zaznacza jednak, że wprowadzenie kolejnych zmian może trochę zająć. To przez fakt, że niektóre środki mogą wymagać również uchwalenia ustawodawstwa stanowego.

- Niektóre prawa są wspólnotowe, a inne wdrażane przez stany. (...) Chcemy mieć pewność, że wszyscy jesteśmy w pełni zgodni - wyjaśnił szef australijskiego rządu.

Sydney. Władze stanowe również zapowiadają zmiany

Do tej pory z premierem kraju zgodził się między innymi Christopher Minns, premier Nowej Południowej Walii, której stolicą jest Sydney. Jak stwierdził, pozwolenia na broń nie powinny być przyznawane na zawsze.

Christopher Minns ponadto zapowiedział, że przepisy dotyczące broni palnej w jego stanie ulegną zmianie. Na ten moment nie mógł on jednak podać dokładnych szczegółów.

- Oznacza to konieczność przedłożenia parlamentowi projektu ustawy, która - mówiąc wprost - utrudni dostęp do tej przerażającej broni, która nie ma żadnego praktycznego zastosowania w naszej społeczności - mówił reporterom.

- Jeśli nie jesteś rolnikiem i nie zajmujesz się rolnictwem, po co ci ta potężna broń, która naraża ludzi na niebezpieczeństwo i utrudnia życie policji Nowej Południowej Walii? - pytał.

Ostatni raz przepisy dotyczące broni palnej w Australii zostały zmienione po masakrze w tasmańskim miasteczku Port Arthur w 1996 roku. Wówczas samotny strzelec zabił 35 osób.

Australia: To najtragiczniejsza strzelania od niemal trzech dekad

Dodajmy, że strzelanina na plaży Bondi w Sydney była najtragiczniejszą od prawie trzech dekad - zaznacza agencja Associated Press. W wyniku zdarzenia zginęło 16 osób.

Australijska policja poinformowała, że za atakiem stoi 50-letni ojciec i jego 24-letni syn. Nazwiska mężczyzn nie zostały jednak publicznie ujawnione. Starszy z napastników został zastrzelony, a drugi zatrzymany i trafił do szpitala. Atak nastąpił w momencie, gdy zebrani na plaży australijscy Żydzi przystąpili do zapalania chanukowej świecy.

W sumie do szpitali zostało przewiezionych 40 rannych, w tym dwóch policjantów, których stan jest poważny, ale stabilny.

Według relacji świadków zamachowcy otworzyli ogień z długiej broni, stojąc na kładce prowadzącej na plażę. Policja ponadto odnalazła pojazd, w którym miały znajdować się ładunki wybuchowe.

Anthony Albanese potwierdził, że główna australijska agencja wywiadowcza prowadziła przez sześć miesięcy w 2019 roku śledztwo w sprawie młodszego z napastników. Zbadano wówczas powiązania 24-latka z Państwem Islamskim.

- Został zbadany pod kątem powiązań z innymi osobami i stwierdzono, że nie było żadnych oznak wskazujących na zagrożenie lub ryzyko, że dopuści się przemocy - mówił premier Australii.

