W skrócie Większość Polaków negatywnie ocenia Donalda Tuska po dwóch latach rządów.

Radosław Sikorski zdobył lepsze notowania niż Tusk, ale mimo to Polacy wolą Tuska jako premiera.

Przeciwko zmianie Tuska na Sikorskiego są przede wszystkim wyborcy KO, PiS i Konfederacji Korony Polskiej.

Donald Tusk po dwóch latach rządów oceniany jest pozytywnie przez 27 proc. wyborców, biorących udział w badaniu IPSOS dla Radia Zet (14 proc. zdecydowanie pozytywnie, 13 proc. raczej pozytywnie). Negatywnie premiera ocenia zaś 51 proc. ankietowanych. 19 proc. nie ma zdania na temat szefa rządu.

Tusk może liczyć przede wszystkim na poparcie wyborców Koalicji Obywatelskiej - 87 proc. z nich ocenia premiera pozytywnie, a 6 proc. negatywnie. Odmiennego zdania są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich dominują oceny negatywne (74 proc.), przy 4 proc. pozytywnych.

Niechętni premierowi są również głosujący na Konfederację oraz Konfederację Korony Polskiej - tylko 1 proc. wyborców każdej z tych partii oceniło premiera pozytywnie, przy odpowiednio 65 proc. i 87 proc. ocen negatywnych.

Wśród wyborców koalicjantów KO Tusk cieszy się największym poparciem głosujących na Nową Lewicę (63 proc. ocen pozytywnych, 11 proc. negatywnych). Znacznie gorzej premiera ocenia elekorat Polski 2050 i PSL - odpowiednio 43 proc. i 24 proc. ocen pozytywnych. 46 proc. zwolenników partii Władysława Kosiniaka-Kamysza ocenia Tuska negatywnie.

Polacy ocenili Radosława Sikorskiego. Szef MSZ z większym poparciem od premiera

Polacy zostali poproszeni również o ocenę ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Szef MSZ uzyskał w sondażu 30 proc. ocen pozytywnych i 36 proc. ocen negatywnych.

Sikorski, podobnie jak Tusk, cieszy się przede wszystkim poparciem wyborców KO (86 proc.) i Nowej Lewicy (69 proc.). Pozytywnie ocenia go również 60 proc. głosujących na Polskę 2050 i 49 proc. głosujących na PSL. Szefa resortu dyplomacji popiera również 9 proc. wyborców PiS, 5 proc. Konfederacji i 2 proc. Konfederacji Korony Polskiej.

Sikorski powinien zastąpić Tuska? Wyborcy zabrali głos, jest sondaż

W sondażu zapytano również Polaków czy ich zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk. 25 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak, natomiast 43 proc. wybrało odpowiedź "nie". Największy odsetek, bo 32 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania".

W tej sprawie jednym głosem mówią zarówno wyborcy KO jak i PIS. Tuska na stanowisku premiera woli 55 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego i 51 proc. wyborców KO. Podobne zdanie ma również 58 proc. głosujących na Konfederację Korony Polskiej i 49 proc. na Konfederację.

Z kolei pozytywnie na temat zmiany na stanowisku premiera wypowiada się 34 proc. wyborców Nowej Lewicy, 42 proc. Polski 2050 i 47 proc. PSL. Tuska jako szefa rządu woli natomiast 41 proc. głosujących na Nową Lewicę, 22 proc. na Polskę 2050 i 45 proc. na Polskie Stronnictwo Ludowe.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, w dniach 5-9 grudnia 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

