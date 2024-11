- Sondaż jest trochę dziwny , bo pokazuje 20 proc. dla Szymona Hołowni nawet zanim on ogłosił chęć startu, co mnie zdziwiło. Ale w drugiej turze idziemy łeb w łeb , czyli w bardzo krótkim czasie dogoniłem kogoś, kto funkcjonuje jako kandydat pięć lat. Wybory wygrywa się w Idrugiej turze - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2025. Radosław Sikorski: Sondaż KO jest trochę dziwny

- On był najdłużej urzędującym ministrem obrony, a ja najlepiej ocenianym. To byłaby debata o tym, jak zmodernizować Wojsko Polskie , jak odstraszyć Władimira Putina , jak wzmocnić pozycję Polski , pokazując i Europie , i USA nasz wkład w bezpieczeństwo Zachodu - wskazał szef dyplomacji.

Prawybory w KO. Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski komentują sondaż

Gdyby to prezydent Warszawy został kandydatem KO zdobyłby 40 proc. i wygrałby z konkurentem z PiS (28 proc.). Z kolei jeśli ugrupowanie postawiłoby na szefa MSZ przegrałby on z nominatem największej partii opozycyjnej 30 proc. do 28 proc. W drugiej turze natomiast obaj mogliby liczyć na wygraną - Rafał Trzaskowski stosunkiem 57 proc. do 43 proc., a Radosław Sikorski 54 proc. do 46 proc.