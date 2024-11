Trzaskowski wygrywa z Sikorskim. "Po co to wszystko było?"

Z wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej wynika, że Rafał Trzaskowski ma większe szanse na wysokie zwycięstwo w wyborach prezydenckich niż Radosław Sikorski. - To było do przewidzenia. Można tylko zadać pytanie, po co to wszystko było? - komentuje na gorąco dla Interii prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW. I odpowiada, co mogło stać za kalkulacją Donalda Tuska, dotyczącą organizacji prawyborów w partii.